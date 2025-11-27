Parte la riforma dei municipi Entro il 2027 55 assunzioni l’anno prossimo 3 milioni per le manutenzioni
La giunta Salis annuncia la rivoluzione per le nove ex circoscrizioni. “Più poteri, più soldi e più responsabilità: ai cittadini un ruolo propositivo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
La riforma dei medici di base parte in salita: software da uniformare lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X
- Tutto parte dal 21 novembre 1994 - Forza Italia pensa già al referendum per la riforma costituzionale #politica #forzaitalia #RiformaDellaGiustizia - facebook.com Vai su Facebook
Parte la riforma dei municipi. “Entro il 2027 55 assunzioni, l’anno prossimo 3 milioni per le manutenzioni” - “Più poteri, più soldi e più responsabilità: ai cittadini un ruolo propositivo” ... Secondo ilsecoloxix.it
La riforma di Roma Capitale lancia Forza Italia nella sfida per le amministrative del 2027 - L'iter per l'approvazione della legge di riforma dei poteri di Roma Capitale è tornato al centro del dibattito. Da romatoday.it
Bus turistici, il municipio del centro vuole la sua parte: “Una quota dei ticket sia girata a noi” - Dovendo sopportare gli effetti dei pullman turistici, almeno all’interno del perimetro Unesco, l’ente di prossimità ha chiesto almeno di trarne qualche beneficio. Secondo romatoday.it