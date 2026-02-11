Lella Costa Taratata Ettore Bassi e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo e provincia ci sono diverse opzioni per uscire. Al Teatro Donizetti va in scena “Lisistrata” con Lella Costa, mentre alla ChorusLife Arena Paolo Bonolis e altri artisti presentano “Taratata”. In più, Ettore Bassi porta “El Fùtbol” al Gavazzeni di Seriate, e c’è anche un cineforum a Gorle. Le possibilità sono tante, basta scegliere.

Lo spettacolo "Lisistrata" con Lella Costa al Teatro Donizetti, "Taratata" alla ChorusLife Arena con Paolo Bonolis e tantissimi artisti, Ettore Bassi al Gavazzeni di Seriate con "El Fùtbol", il cineforum a Gorle e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 11 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 20 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena "Taratata". Lo show che ha fatto la storia della musica dal vivo in televisione, torna con tanti artisti. Conduce Paolo Bonolis. Stasera alle 20.30 al Teatro Donizetti, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo "Lisistrata", con protagonista Lella Costa.

