Atalanta-Cremonese Lella Costa e Mondovisioni | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Questa sera a Bergamo ci sono diverse opzioni per chi vuole uscire. La partita di calcio tra Atalanta e Cremonese si gioca allo stadio, mentre al Teatro Donizetti va in scena uno spettacolo con Lella Costa. Per chi preferisce la musica, il pianista Filippo Gorini si esibisce alla Sala Piatti. E ancora, a Cinema Teatro del Borgo si tiene la proiezione di Mondovisioni. Insomma, una serata ricca di eventi per tutti i gusti.

La partita di calcio fra Atalanta e Cremonese allo Stadio di Bergamo per la nuova giornata del campionato di Seria A, Lella Cosdta al Teatro Donizetti, il concerto del pianista Filippo Gorini alla Sala Piatti, Mondovisioni Bergamo al Cinema Teatro del Borgo e altro ancora. Somo diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 9 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 18.30 allo Stadio di Bergamo si giocherà la partita di calcio fra Atalanta e Cremonese valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Stasera alle 20 alla Sala Piatti, a Bergamo, si terrà un concerto al pianoforte di Filippo Gorini.

