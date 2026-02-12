Leggiuno | AnCeSCAO organizza ballo per anziani musica e socialità al Centro Sociale il 15 febbraio

Domenica 15 febbraio, il Centro Sociale Anziani di Leggiuno si anima con un pomeriggio di musica e balli. L’associazione ANCeSCAO Aps ha organizzato un evento per regalare un momento di svago e socialità agli anziani della comunità. La giornata promette di portare allegria e movimento, con un ritmo coinvolgente aperto a tutti gli over 65 del paese.

Un ballo per la comunità: Leggiuno si prepara a un pomeriggio di svago per i suoi anziani. Domenica 15 febbraio 2026, il Centro Sociale Anziani di Leggiuno, in provincia di Varese, ospiterà un pomeriggio danzante organizzato dall'associazione ANCeSCAO Aps. L'evento, riservato ai soci, è pensato per offrire un momento di svago, socializzazione e movimento, con l'accompagnamento musicale di Enrico dei Gabbiani. L'iniziativa sottolinea l'importanza di spazi dedicati alla terza età e alla creazione di legami sociali. Un punto di riferimento per la comunità. Il Centro Sociale Anziani di Leggiuno rappresenta un punto di riferimento consolidato per la comunità locale.

