Truffa agli anzianie non solo | il 19 febbraio l' incontro al Centro Sociale

Questa mattina si terrà al Centro Sociale di Pastena un incontro dedicato alle truffe che colpiscono gli anziani. Organizzato da FNP CISL e UST CISL di Salerno, l’evento punta a sensibilizzare e informare le persone sui rischi e le modalità di difesa. Interverranno anche i Carabinieri per spiegare come riconoscere e contrastare le truffe più frequenti. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà alle 10:00.

Il 19 febbraio 2026 alle ore 10:00 presso il Centro Sociale di Pastena – Salerno, si svolgerà un importante convegno sul tema delle truffe dal titolo "Truffe agli anziani.e non solo", organizzato dalla FNP CISL Salerno e dalla UST CISL Salerno in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di.

