Diversi oggetti di John Bonham batterista dei Led Zeppelin sono finiti all’asta
Nel Regno Unito, sono finiti all’asta vari oggetti appartenuti al batterista dei Led Zeppelin John Bonham, scomparso nel 1980 a soli trentadue anni, ora di proprietà di Allan Weaver, cognato del musicista. Tra i cimeli in vendita un cappotto di pelle è stato battuto per più di quindicimila sterline. Poco prima dell’asta, Weaver aveva messo a confronto il cappotto marrone con quello presente nella cover dell’album II. I banditori, però, non sono stati in grado di confermare o smentire che si trattasse dello stesso indumento, e hanno consigliato ai potenziali acquirenti di verificarne l’autenticità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
