Lecce rebus fascia contro il Cagliari | Banda out per squalifica
Il Lecce si prepara al match di lunedì sera contro il Cagliari senza Banda, che sarà assente per squalifica. La squadra si è allenata questa mattina a Martignano, con l’allenatore Eusebio Di Francesco che ha lavorato sulla tattica e sulla concentrazione. I giallorossi cercano continuità dopo la vittoria contro l’Udinese e puntano a fare risultato anche in Sardegna.
Il Lecce serra i ranghi a Martignano in vista del posticipo di lunedì sera contro il Cagliari. La seduta mattutina agli ordini di Eusebio Di Francesco ha confermato il piano di avvicinamento alla sfida dell’ Unipol Domus, dove i giallorossi cercheranno continuità dopo il successo interno contro l’Udinese. La defezione certa per la trasferta in Sardegna riguarda Banda: l’esterno offensivo, perno del tridente salentino, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo e lascerà un vuoto tattico che il tecnico dovrà colmare attingendo dalla panchina. Sul fronte dell’infermeria, restano monitorate le condizioni di Medon Berisha. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
