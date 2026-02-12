Lecce rebus fascia contro il Cagliari | Banda out per squalifica

Il Lecce si prepara al match di lunedì sera contro il Cagliari senza Banda, che sarà assente per squalifica. La squadra si è allenata questa mattina a Martignano, con l’allenatore Eusebio Di Francesco che ha lavorato sulla tattica e sulla concentrazione. I giallorossi cercano continuità dopo la vittoria contro l’Udinese e puntano a fare risultato anche in Sardegna.

