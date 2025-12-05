Il silenzio dentro | le voci delle carceri nel libro di Francesca Ghezzani

Oltre trenta testimonianze sulla realtà bollente dietro le sbarre

Esce in libreria "Il silenzio dentro – Quando raccontare diventa un atto di giustizia", libro inchiesta della giornalista Francesca Ghezzani, pubblicato da Swanbook Edizioni.

"Il silenzio dentro – Quando raccontare diventa un atto di giustizia" è un viaggio all'interno e intorno alle carceri italiane per raccontare, con sguardo costruttivo, le molteplici realtà che vivono

