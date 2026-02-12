le politiche locali del cibo a perugia una tavolata di progetti

A Perugia si lavora per cambiare il modo di mangiare in città. Diversi progetti si uniscono per promuovere un sistema alimentare più sostenibile e vicino alle persone. Le iniziative coinvolgono cittadini, associazioni e amministrazione, tutti pronti a mettere in pratica idee concrete per migliorare la qualità del cibo e ridurre lo spreco. La strada è lunga, ma qui si vede già un’attenzione reale alle scelte quotidiane che influenzano il nostro modo di vivere.

Se è vero che il cambiamento dei sistemi agroalimentari globali nasce dal basso, attraverso l'impegno e l'attivismo dei singoli e delle comunità locali, altrettanto vero è che i rapporti con le istituzioni e la ricerca sono fondamentali per dare una cornice strutturata alle azioni da intraprendere.

