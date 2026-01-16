Politiche urbane del cibo a Vernio L’incontro con le imprese agricole

L’incontro a Vernio si concentrerà sulle politiche urbane del cibo, con particolare attenzione alle imprese agricole della Valbisenzio. Si discuterà di strategie e iniziative volte a promuovere un sistema alimentare sostenibile e integrato tra territorio e città, favorendo la collaborazione tra operatori locali e istituzioni. Un’occasione di confronto per approfondire le opportunità e le sfide nel settore agricolo in ambito urbano.

Si parlerà di "Politiche urbane del cibo", a Vernio, durante un incontro con le imprese agricole della Valbisenzio. Il Comune di Vernio ospiterà marted prossimo, dalle 16 alle 17.30, al Museo Mumat (ex stabilimento Meucci), un incontro pubblico rivolto alle imprese agricole e ai produttori del territorio della Valbisenzio, nell'ambito del percorso di definizione delle Politiche urbane del cibo di Prato, promosso dal Comune di Prato in collaborazione con il Pin – Polo Universitario Città di Prato e il Laboratorio Arco della Fondazione Pin. L'incontro rappresenta una tappa del percorso partecipativo avviato per costruire politiche del cibo capaci di rafforzare il sistema agroalimentare del territorio, valorizzare le produzioni locali e promuovere modelli di consumo più sostenibili e consapevoli per i cittadini.

