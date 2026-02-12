Le persecuzioni prima del delitto | Escalation di minacce un inferno

Negli ultimi anni, la vittima ha subito un crescendo di minacce, insulti e aggressioni. La situazione è diventata insostenibile, con episodi che si sono ripetuti troppo spesso e che hanno portato a un clima di paura e tensione. La vicenda si è conclusa con un omicidio, ma prima di quel momento c’era stata un’escalation di comportamenti persecutori che non sono stati fermati.

Negli ultimi anni era un’escalation di aggressioni, minacce, insulti e persecuzioni ormai all’ordine del giorno. Era un inferno e ci sentivamo abbandonati a noi stessi, come se ogni cosa che facevamo - filmati, segnalazioni, denunce -, non bastasse mai. Ricordo quando mia mamma disse ai carabinieri intervenuti l’ultima volta che cosa stavano aspettando, se doveva succedere qualcosa di più grave". Mentre racconta quel presagio davanti alla giudice, Greta, 29 anni, non riesce a fermare le lacrime, che le scendono ogni volta che pronuncia la parola "mamma". Perché il 23 ottobre 2024 sua madre Giovanna Chinnici, 63 anni, è stata uccisa con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione dal cognato Giuseppe Caputo, 62 anni, dopo essere intervenuta per difendere dai fendenti proprio la figlia, che stava salendo le scale della casa plurifamiliare in via Magellano a Nova Milanese, per rientrare nel suo appartamento ed è stata aggredita dallo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le persecuzioni prima del delitto: "Escalation di minacce, un inferno" Approfondimenti su Negli ultimi anni Le lacrime di Greta, la figlia di Giovanna Chinnici: "Era un inferno di aggressioni, minacce, insulti e persecuzioni" Greta, figlia di Giovanna Chinnici, racconta gli ultimi anni di sofferenza vissuti in un clima di aggressioni e minacce continue. Minacce e persecuzioni nei confronti dei genitori: 50enne finisce in carcere I Carabinieri di Cascina hanno arrestato un uomo di 50 anni con l’accusa di aver minacciato e perseguitato i propri genitori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Negli ultimi anni Argomenti discussi: Le persecuzioni prima del delitto: Escalation di minacce, un inferno; TARANTO – Le carte della persecuzione e il dovere della memoria - Moked; Cartoline dalla Biblioteca - gennaio-febbraio 2026; L'odissea giuliano-dalmata. Dalle foibe all'esodo. Le persecuzioni prima del delitto: Escalation di minacce, un infernoNegli ultimi anni era un’escalation di aggressioni, minacce, insulti e persecuzioni ormai all’ordine del giorno. Era un inferno e ci sentivamo abbandonati a noi stessi, come se ogni cosa che facevamo ... ilgiorno.it NAPOLI, VIOLENZE E MINACCE DOPO LA SEPARAZIONE: ARRESTATO 58ENNE PER STALKING E MALTRATTAMENTI Un’escalation di violenza domestica culminata in mesi di persecuzioni e paura. È quanto emerso a Napoli, nel quartiere San Carlo Are - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.