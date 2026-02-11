Greta, figlia di Giovanna Chinnici, racconta gli ultimi anni di sofferenza vissuti in un clima di aggressioni e minacce continue.

Nova Milanese (Monza Brianza), 11 febbraio 2026 - " Era un inferno, negli ultimi anni era un'escalation di aggressioni, minacce, insulti e persecuzioni ormai all'ordine del giorno. Ci sentivamo abbandonati a noi stessi, come se ogni cosa che facevamo, filmati, segnalazioni, denunce, non bastasse mai. Ricordo quando mia mamma disse ai carabinieri intervenuti l'ultima volta che cosa stavano aspettando, se doveva succedere qualcosa di più grave". Mentre racconta quel presagio davanti alla giudice Greta, 29 anni, non riesce a fermare le lacrime, che le scendono ogni volta che pronuncia la parola "mamma". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le lacrime di Greta, la figlia di Giovanna Chinnici: "Era un inferno di aggressioni, minacce, insulti e persecuzioni"

Approfondimenti su Greta Chinnici

A Nova Milanese si svolge il processo riguardante l’omicidio di Giovanna Chinnici, uccisa dal cognato.

Ultime notizie su Greta Chinnici

