Domani a Milano aprirà un’esposizione di opere realizzate dai detenuti nei laboratori carcerari. L’obiettivo è mostrare come l’arte possa diventare uno strumento di inclusione e di riabilitazione. La città punta a cambiare l’immagine del carcere, trasformandolo in un luogo dove le persone possono riscoprire un senso di umanità e di speranza. La mostra, che si terrà sui binari della metropolitana, attirerà anche chi cerca un selfie originale, ma dietro c’è molto di più. È un modo per far conoscere storie di riscatto e

Presto a Milano ci sarà un nuovo hot spot per i cacciatori di like, ma con un significato molto più profondo e importante di un semplice scatto instagrammabile. È l’intervento di arte pubblica “M4 Linea D’Arte“, che arriverà alla fermata Sforza-Policlinico della metro Blu coinvolgendo i detenuti in Articolo 21 delle carceri milanesi, nell’ambito del progetto Inclusione dell’ente Artàmica e della Pinacoteca di Brera. "Le opere saranno due: una interna al piano -2 della banchina, che sarà realizzata tra marzo e aprile, e una esterna sul torrino dove sbuca l’ascensore in via Sforza, che vedrà la luce tra maggio e giugno – racconta Francesco Andretti, detto “Moscolo“, artista che sta progettando e che produrrà i lavori insieme a un gruppo di detenuti in articolo 21 del carcere di Opera – Il torrino ha coperto per sempre una parte del palazzo della Ca’ Granda e, con un’opera astratta, andremo a ricomporre quel che è stato nascosto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le opere dei detenuti in metrò: "Arte strumento di inclusione. Così il carcere torna ’umano’"

Il carcere di Airola ospita lo spettacolo ‘LiberaMente’, un progetto che unisce arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti.

