Cresce la febbre olimpica a Milano. Il 6 febbraio - giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali - si avvicina e la Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova ha dedicato all’evento l’edizione del Bam Winter Festival, tassello del programma Bam Fair Play, ideato per accompagnare il pubblico verso Milano-Cortina 2026, intrecciando cultura, sport e arte. Ospite speciale delle iniziative che ieri Bam ha dedicato ai Giochi è stato Simone Barlaam, nuotatore azzurro e vincitore di quattro ori paralimpici (a Tokyo 2020 e Parigi 2024) e 23 volte campione del mondo. Barlaam, che ha anche una grande passione per il disegno, è stato protagonista del workshop partecipativo per bambini e adulti “Scopri il Movimento Paralimpico!”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Giochi dell’inclusione. Le opere d’arte dei bimbi esposte tra i grattacieli

