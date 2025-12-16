Al carcere di Airola lo spettacolo ‘LiberaMente’ | arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il carcere di Airola ospita lo spettacolo ‘LiberaMente’, un progetto che unisce arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti. Il 16 dicembre, il Garante Campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello, ha visitato l’IPM di Airola, coinvolgendo 24 adolescenti e giovani-adulti in un’iniziativa volta a promuovere inclusione e crescita personale.

al carcere di airola lo spettacolo 8216liberamente8217 arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti

© Anteprima24.it - Al carcere di Airola lo spettacolo ‘LiberaMente’: arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti

Tempo di lettura: 3 minuti Nella giornata del 16 dicembre, il Garante Campano delle persone private della libertà  Samuele Ciambriello  si è recato, insieme al suo staff, presso l’IPM di Airola (BN), nel quale sono al momento presenti 24 adolescenti e giovani-adulti, oltre a due ragazzi art. 20 ter. Finanziato dal Garante stesso, nel teatro dell’Istituto è stato messo in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “ LiberaMente ”, che ha rappresentato il momento conclusivo di un laboratorio svolto dall’Associazione Cult M&N’S della consulente pedagogica  Michela Acerra  e dell’attore teatrale  Nicola Le Donne. Anteprima24.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Airola BN - Selfie dei baby detenuti su Fb, Orlando rimuove il direttore del carcere 03.08.17

Video Airola BN - Selfie dei baby detenuti su Fb, Orlando rimuove il direttore del carcere 03.08.17

carcere airola spettacolo 8216liberamente8217Teatro in carcere ad Airola, in scena «Liberamente» - Domani, martedì 16 dicembre, alle ore 10 presso l’Istituto penale minorile di Airola si terrà lo spettacolo teatrale conclusivo del laboratorio ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.