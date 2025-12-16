Al carcere di Airola lo spettacolo ‘LiberaMente’ | arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti

Il carcere di Airola ospita lo spettacolo ‘LiberaMente’, un progetto che unisce arte e teatro per il futuro dei giovani detenuti. Il 16 dicembre, il Garante Campano delle persone private della libertà, Samuele Ciambriello, ha visitato l’IPM di Airola, coinvolgendo 24 adolescenti e giovani-adulti in un’iniziativa volta a promuovere inclusione e crescita personale.

Nella giornata del 16 dicembre, il Garante Campano delle persone private della libertà Samuele Ciambriello si è recato, insieme al suo staff, presso l'IPM di Airola (BN), nel quale sono al momento presenti 24 adolescenti e giovani-adulti, oltre a due ragazzi art. 20 ter. Finanziato dal Garante stesso, nel teatro dell'Istituto è stato messo in scena uno spettacolo teatrale dal titolo " LiberaMente ", che ha rappresentato il momento conclusivo di un laboratorio svolto dall'Associazione Cult M&N'S della consulente pedagogica Michela Acerra e dell'attore teatrale Nicola Le Donne.

*DOMANI TEATRO NEL CARCERE MINORILE DI AIROLA.* *IL GARANTE CAMPANO CIAMBRIELLO: "IL TEATRO CREA EMOZIONI E RESPONSABILITA'. È UN GRANDE MOTORE DI INCLUSIONE SOCIALE"* Domani, *martedì 16 dicembre*, alle ore *10.0

#teatro in #carcere ad Airola, in scena «Liberamente» x.com

