Le operazioni di M&A sono una leva di crescita

In un mondo economico sempre più complicato, le aziende puntano sulle fusioni e acquisizioni per crescere. In un periodo di instabilità politica, mercati volatili e rapide innovazioni tecnologiche, molte imprese cercano di rafforzarsi attraverso operazioni di questo tipo. È una strategia che aiuta a resistere alle difficoltà e a espandersi più rapidamente, anche se comporta rischi e incertezze.

In un contesto economico globale segnato da instabilità geopolitica, volatilità finanziaria e accelerazione tecnologica, ecco sfide strutturali per le imprese. Tensioni internazionali, fluttuazioni dei tassi di cambio, evoluzione normativa e transizione digitale impongono una revisione delle strategie e dei modelli. Le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) non sono solo strumenti di crescita esterna, ma leve decisive per rafforzare la visione strategica, consolidare la posizione competitiva e accelerare l’innovazione. L’attività M&A prosegue, pur evidenziando una contrazione dei volumi. Nei primi cinque mesi del 2025, a livello mondiale, i volumi hanno registrato un calo del 9%, con una flessione in Italia pari al 14%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: La svendita dei titoli software sta sconvolgendo alcune operazioni di M&A e IPO, secondo i banchieri statunitensi; M&A Italia, il settore dei financial service traina la crescita; Automotive, M&A oltre quota 35 miliardi di dollari. Italia in controtendenza: più di 40 deal nel 2025; Pettenò (PwC Italia): i tre driver che plasmeranno le strategie sono l'AI, un dealmaking sempre più concentrato su pochi mercati e settori chiave e la ripresa macroeconomica.

Le operazioni di M&A sono una leva di crescitaIn un contesto economico globale segnato da instabilità geopolitica, volatilità finanziaria e accelerazione tecnologica, ecco sfide strutturali per le imprese. Tensioni internazionali, fluttuazioni de ...

M&A automotive: 2025 in crescita, l’Italia torna protagonistaMagazine Quotazioni Usato Dopo due anni di rallentamento, il 2025 ha assistito a un deciso rimbalzo delle operazioni di M&A nel settore automotive. Secondo il Global M&S Report 2026 di Bain & Company, ... quattroruote.it

