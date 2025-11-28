Le operazioni di M&A come leva di crescita

In un contesto economico globale segnato da instabilità geopolitica, volatilità finanziaria e accelerazione tecnologica, le imprese si trovano a fronteggiare sfide di natura strutturale. Tensioni internazionali, fluttuazioni dei tassi di cambio, evoluzione normativa e transizione digitale impongono una revisione continua delle strategie e dei modelli operativi. In questo scenario, le operazioni di fusione e acquisizione (M&A) non sono soltanto strumenti di crescita esterna, ma leve decisive per rafforzare la visione strategica, consolidare la posizione competitiva e accelerare l’innovazione. Nonostante il contesto turbolento, l’attività M&A prosegue, pur evidenziando una contrazione dei volumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

