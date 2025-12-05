Cultura d’impresa leva di crescita A Napoli manifesto degli industriali

Sarà pure una coincidenza della storia, ma forse non è un caso se il manifesto della cultura di impresa sia stato lanciato ieri a Napoli proprio quando la città celebra i suoi "primi" 2.500 anni. Un’eredità complessa, che affonda le sue radici nel Mediterraneo (e nella sua ritrovata centralità), ma che si estende con forza a tutta la cultura europea, permeandone tutti i tratti, compreso quello imprenditoriale. Un’eredità che, in tempi segnati dall’incertezza, può assumere il valore di una bussola per la crescita e la pace. È stato questo il "fil rouge" che ha guidato il numero uno dell’ Unione Industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, e la presidente della sezione Industria culturale e creativa, Marilù Faraone Mennella, nella realizzazione di un progetto ambizioso che guarda oltre l’anno che sta per chiudersi e che ha visto Napoli rivestire il ruolo di "capitale della cultura di impresa": quello di un Manifesto in grado di offrire un contributo concreto alla definizione del valore economico e sociale rappresentato dalla cultura d’impresa, liberandolo da letture contingenti o fraintendimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cultura d’impresa, leva di crescita. A Napoli manifesto degli industriali

