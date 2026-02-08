Va al mercato e le rubano il bancomat dalla borsa | due donne denunciate

Questa mattina al mercato due donne hanno denunciato il furto del bancomat dalla borsa. Le donne si erano appena affacciate tra i banchi affollati, quando qualcuno ha approfittato della confusione per rubare il portafoglio. Ora stanno cercando di capire come sia potuto succedere e sperano che le forze dell’ordine trovino il responsabile.

Il via vai del mercato e le persone che si stringono tra i banchi. L'ingrediente con il quale le borse diventano una facile preda dei borseggiatori. È proprio in questo contesto che la polizia di Stato è intervenuta nell'area del mercato del centro cittadino.

