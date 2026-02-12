Le aziende devono affrontare sfide nuove ogni giorno. Secondo l’ultimo rapporto di PwC, nel 2025 ci saranno opportunità per le imprese di reinventarsi, con oltre 7 milioni di posti di lavoro potenzialmente a rischio o da creare. Le imprese devono correre per adattarsi a un mercato in rapido cambiamento, trovando nuove strategie e soluzioni. La corsa alla trasformazione non si ferma, e chi saprà adattarsi meglio avrà più chance di sopravvivere.

Secondo il PwC Business Model Reinvention Pressure Index, nel solo 2025 sono potenzialmente disponibili oltre 7.000 miliardi di dollari in ricavi per le imprese che sapranno cogliere le opportunità offerte dalla reinvention, ovvero dal ripensamento radicale del modo in cui si crea, si distribuisce e si cattura valore. Per rispondere alle sfide economiche e geopolitiche che caratterizzano il nostro tempo, le imprese non possono più limitarsi a ottimizzare l’esistente: devono ripensare il proprio modello operativo e le fonti di ricavo. La reinvention non è sinonimo di innovazione incrementale. È un processo trasformativo che coinvolge l’intera architettura aziendale: dai prodotti ai servizi, dai canali distributivi alle competenze interne, fino alla relazione con l’ecosistema esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le imprese e le sfide: "Dinamiche da ripensare. Occorre reinventarsi"

Approfondimenti su PwC Index

Il 2025 si apre con poche speranze per l’economia dell’Emilia-Romagna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su PwC Index

Argomenti discussi: Pubblicata la Relazione Mimit sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive; Ipbes – Imprese e Biodiversità: Verso Un Cambiamento Trasformativo — Italiano; Autoimpiego e nuove imprese: 4,7 milioni per chi crea lavoro; 28° regime europeo: un diritto societario UE opzionale per le imprese | G. D. Mosco e S. Lopreiato.

Le imprese e le sfide: Dinamiche da ripensare. Occorre reinventarsiI Partner di PwC Sollevanti e Scapinelli sui processi di trasformazione: Dai prodotti ai servizi, dai canali alle competenze, fino alle relazioni. ilrestodelcarlino.it

Digital creator e influencer, ecco le 25mila imprese che vivono e guadagnano con i socialIl 93% è costituito da micro e piccole imprese ma le aziende si stanno sempre più strutturando. Crescita senza sosta dopo gli anni della pandemia. Milano è l’hub digitale nazionale con oltre 3.800 rea ... ilsole24ore.com

Studia Economia & Commercio 100% online con AG Università! Una Laurea Triennale (L-33) pensata per formarti sulle dinamiche aziendali, economiche e di mercato con competenze spendibili in imprese, finanza, marketing, servizi e PA. 3 anni – 180 C - facebook.com facebook

Oggi sono intervenuta alla UniCredit University di Torino al convegno di Presentazione del Rapporto Internazionalizzazione 2025 - II Edizione "L’Export e le Imprese Piemontesi: Dinamiche, Sfide e Opportunità", organizzato da @ConfPiem. tinyurl.com/mr2h x.com