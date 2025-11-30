Modena Reinventarsi verso le sfide decisive

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La necessità di reinventarsi non corrisponde ad ammettere di dover fare dei passi indietro o cambiare idee. Anzi, tutt’altro. Nessuno chiederà al Modena di mutare la sua pelle, sarebbe pura forma di autolesionismo e anche sinonimo di poca intelligenza. Se i canarini sono arrivati sin qui lo devono, principalmente, all’impronta che Andrea Sottil ha in maniera sapiente, pragmatica e audace saputo dare e i 26 punti in classifica sono un patrimonio. In più, non si è quasi mai parlato di atteggiamento o prestazioni sbagliati ed è un dato clamoroso all’interno di un campionato trappola come la B. Detto tutto ciò, riprendiamo dalle prime parole utilizzate qui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

modena reinventarsi verso le sfide decisive

© Sport.quotidiano.net - Modena Reinventarsi verso le sfide decisive

Argomenti simili trattati di recente

modena reinventarsi verso sfideModena Reinventarsi verso le sfide decisive - I gialli hanno conquistato due punti nelle ultime tre partite disputate e l’attacco mostra i suoi limiti. Si legge su msn.com

Agrofutura a Modena, come vincere le sfide - Modena, 23 settembre 2025 – Mercati e filiere, investimenti, valorizzazione del territorio e innovazione agricola. Da ilrestodelcarlino.it

Modena, Adorni: "Col Palermo sfida bellissima. Andremo là a giocarcela" - Sono bastate poche settimana per far sì che Davide Adorni prendesse il timone della difesa del Modena oggi primo nella classifica di Serie B. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Modena Reinventarsi Verso Sfide