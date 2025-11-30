La necessità di reinventarsi non corrisponde ad ammettere di dover fare dei passi indietro o cambiare idee. Anzi, tutt’altro. Nessuno chiederà al Modena di mutare la sua pelle, sarebbe pura forma di autolesionismo e anche sinonimo di poca intelligenza. Se i canarini sono arrivati sin qui lo devono, principalmente, all’impronta che Andrea Sottil ha in maniera sapiente, pragmatica e audace saputo dare e i 26 punti in classifica sono un patrimonio. In più, non si è quasi mai parlato di atteggiamento o prestazioni sbagliati ed è un dato clamoroso all’interno di un campionato trappola come la B. Detto tutto ciò, riprendiamo dalle prime parole utilizzate qui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Modena Reinventarsi verso le sfide decisive