Le discoteche non sono finite all’improvviso è cambiato il modo di vivere la musica diventata solo un sottofondo

A Firenze, il modo di vivere la musica e la socialità sta cambiando. Le discoteche non sono scomparse all’improvviso, ma hanno perso il ruolo di punto di ritrovo principale per molti giovani. Ora, la musica diventa solo un sottofondo, mentre le abitudini si spostano verso altri ambienti e modalità di svago. La realtà è sotto gli occhi di tutti: il cuore della vita notturna si sta spostando altrove.

Firenze, 11 febbraio 2026 – «Le discoteche non sono finite all'improvviso: è cambiato il modo di vivere la musica e la socialità». Ricky Le Roi: "La discoteca non esiste più, i giovani non sanno neppure cosa sia. Ma io rifarei tutto" È da questa considerazione che parte l'analisi del sociologo dell'Università di Firenze Vincenzo Scalia, che prova a spiegare perché sempre meno giovani frequentino i locali notturni e perché molte discoteche abbiano chiuso negli ultimi anni. Professor Scalia, davvero la discoteca è un modello superato? «Direi che ci sono vari aspetti da considerare. Il primo è la diffusione degli aperitivi, che ha comportato due cambiamenti importanti: da un lato l'attenzione si è spostata più sul consumo di alcol che sulla musica; dall'altro la musica stessa è diventata una sorta di sottofondo.

