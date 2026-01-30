Da oggi in molte zone del centro e non solo, bar e ristoranti potranno far ascoltare musica fino alle 24, ma con alcune regole. L’ordinanza appena firmata vieta le emissioni sonore troppo alte per non disturbare i residenti. I locali devono mantenere un livello di volume che permetta di ascoltare senza creare disturbo, soprattutto nelle ore serali. La nuova norma mira a conciliare il divertimento con la tranquillità dei quartieri, evitando polemiche tra gestori e vicini. Le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto delle regole, che entreranno in vigore

Intrattenimento e tutela della quiete pubblica. Sono i cardini della nuova ordinanza sulla disciplina degli orari relativi all’emissione della musica all’interno e all’esterno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, caffetterie, gelaterie, paninoteche, pub etc.) ed attività similari (circoli privati, esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita, strutture turistico-recettive, attività artigianali alimentari e non alimentari) che ricalca le regole del 2025, però ampliandone il raggio dal 1° aprile fino al 31 ottobre. Il provvedimento contempla anche quest’anno la possibilità di diffondere musica di sottofondo fino alle 19 nel rispetto dei limiti di emissione sonora stabiliti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica, le regole in bar e ristoranti. Note di sottofondo fino alle 24

Approfondimenti su Musica Ristoranti

La rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

The Giant's Belt | Critical Role | Campaign 4, Episode 12

Ultime notizie su Musica Ristoranti

Argomenti discussi: Musica dal vivo in bar e ristoranti: nuove regole. Nappi: Serate a tema sì, ma una tantum; Biennale College Musica 2026: il nuovo bando; Commissione Ue: Servono regole chiare per autori musicali e piattaforme streaming; Vincenzo Schettini al BSMT tra coming out, scuola e diritti negati: Sì, sono gay e quando l’ho detto mi sono liberato.

Alvaro Soler: TikTok ha cambiato le regole della musicaDopo quattro anni di silenzio il cantautore spagnolo torna con il nuovo album El Camino e celebra i suoi primi 10 anni di carriera. Prima se non eri in radio non esistevi, oggi non importa più, ... ilfoglio.it

David Bowie moriva dieci anni fa: artista unico che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identitàDieci anni fa moriva (era il 10 gennaio 2016) David Bowie. Un artista unico che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità. Dalla Londra furiosa e ricca di stimoli degli Anni 60 ... ilfattoquotidiano.it

Chi ha davvero cambiato per sempre le regole della scrittura nella musica popolare è Bob Dylan. Ha trasformato le canzoni in uno spazio dove potevano convivere poesia, protesta e mistero, dimostrando che i testi potevano avere la stessa forza della letteratu - facebook.com facebook

Anche Bandcamp si schiera contro la musica generata dall'AI: le nuove regole x.com