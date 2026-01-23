Il fantacalcio ha rivoluzionato il modo di vivere e seguire le partite, introducendo un elemento di interattività e coinvolgimento personale. Con un approccio più riflessivo e meno emotivo, si trasforma il tifo in una sfida di strategia e competizione tra appassionati. Se si affronta questa attività con la giusta dose di realismo e rispetto, si può apprezzare appieno il valore di uno sport che unisce passione e ragione.

Se al fantacalcio concedessimo un po’ di sospensione dell’incredulità, e vi ci approcciassimo con il garbo che si usa per le opere di finzione, avremmo già risolto mezzo problema. Invece no: non ne riconosciamo l’invadenza nelle nostre vite, figurarsi far pace con la sua pretesa “giustizia”. Men che meno ci accorgiamo che sta cambiando il nostro rapporto col calcio: come viene raccontato, e come vogliamo che ce lo raccontino; soprattutto come lo abitiamo e lo consumiamo. Perché persino il “vecchio” tifo ne risulta ormai corrotto. I l voto per il fantallenatore vale un gol per il tifoso: influisce sul tono dell’umore perché ci riporta ad una natura basica, istintiva, persino a volte erotica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il voto è come un gol: così il fantacalcio ha cambiato il tifo e il modo di vivere le partite

Leggi anche: Roberto Riccardi racconta la storia dell'uomo che ha cambiato radicalmente il modo di fare le indagini

Leggi anche: Il presidente: "Il Var non può condizionare in questo modo l’operato dell’arbitro. Il gol di Gondo era regolarissimo. Salerno tuona: "Così rovinano il calcio»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia è ancora un’incognita; Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum Giustizia. Si vota il 22 e 23 marzo; Referendum giustizia: l'ennesima chiamata alle urne senza una legge per il voto fuorisede.

Il voto europeo sul Mercosur ha svelato i veri populismi che infestano l'Italia: M5s, Lega e AvsNoi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Cookie, identificatori del dispositivo o analoghi identificatori online (ad es. identificatori basati sull’accesso, id ... ilfoglio.it

Senza quorum, ma non senza regole: il significato del voto nel referendum costituzionale confermativoNel dibattito pubblico che accompagna la prospettiva di un referendum costituzionale, il riferimento al quorum ricorre con la forza di un automatismo ... filodiritto.com

Abbiamo costruito la top 11 di Como e Milan per media voto. Ne è venuta fuori una formazione niente male... #fantacalcio #SerieA facebook