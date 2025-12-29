Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per Chiusi della Verna

Nel 2025, Chiusi della Verna ha visto un investimento di sei milioni di euro dedicato a opere, servizi e progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita locale. Questa cifra testimonia l’impegno della comunità e delle istituzioni nel potenziare infrastrutture e servizi pubblici, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio. Un intervento che riflette l’attenzione costante verso il benessere della comunità e la valorizzazione del patrimonio locale.

Arezo, 29 dicembre 2025 – Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per opere, servizi e progetti per migliorare la qualità della vita sul territorio di Chiusi della Verna. Il bilancio emerge dalla lettera di fine anno a firma dell’amministrazione guidata dal sindaco Giampaolo Tellini che è stata inviata a tutti i cittadini per rendicontare le principali attività messe in campo nel corso dell’anno, offrendo una visione complessiva dei risultati raggiunti e delle sfide del 2026. L’impegno del Comune è stato orientato soprattutto verso il miglioramento di strutture e infrastrutture, il consolidamento di servizi essenziali, l’organizzazione di iniziative dedicate alla comunità e lo sviluppo della promozione in chiave turistico-informativa, con un percorso costruito ascoltando i bisogni, sostenendo le imprese locali e collaborando attivamente con associazioni, scuole e realtà sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per Chiusi della Verna Leggi anche: Un nuovo defibrillatore nel paese di Chiusi della Verna Leggi anche: Mercato Milan, investiti più di 100 milioni di euro: solo Rabiot è titolare. Gli altri … La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Savignano, investimenti per 6,7 milioni; Natale, oltre sei milioni di italiani in viaggio: l’83% resta in Italia, spesa media di 390 euro; Legge di Bilancio 2026; SIB alza il tiro: 109 milioni di investimenti e bilancio 2026 approvato. Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per Chiusi della Verna - Il bilancio emerge dalla lettera di fine anno a firma dell’amministrazione guidata dal sindaco Giampaolo Tellini ... lanazione.it

A2A in Sicilia: 52 milioni di euro di valore per il territorio e quasi 34 milioni investiti - Il Presidente di A2A, Roberto Tasca, ha presentato oggi la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia, documento che rendiconta le performance ambientali, e ... msn.com

Agricoltura, l'Emilia-Romagna investe oltre 90 milioni sulla qualità - Romagna si conferma prima in Italia per contributi in conoscenza nel sistema agricolo. bolognatoday.it

20,1 MILIONI DI EURO IN TRE GIORNI PER "BUEN CAMINO" DI GENNARO NUNZIANTE CON CHECCO ZALONE, CON UN SABATO DA OLTRE 6,1 MILIONI DI EURO. "AVATAR: FUOCO E CENERE" SUPERA I 13,6 MILIONI DI EURO E "NORIMBERGA" I 3 - facebook.com facebook

Checco Zalone prosegue la sua scalata record al botteghino: in soli tre giorni 'Buen Camino' totalizza quasi 20 milioni di euro di incasso. Anche ieri, sabato 27 dicembre, il film di Zalone diretto da Gennaro Nunziante ha quasi monopolizzato l'afflusso nei cin x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.