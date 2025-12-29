Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per Chiusi della Verna

Nel 2025, Chiusi della Verna ha visto un investimento di sei milioni di euro dedicato a opere, servizi e progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita locale. Questa cifra testimonia l’impegno della comunità e delle istituzioni nel potenziare infrastrutture e servizi pubblici, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio. Un intervento che riflette l’attenzione costante verso il benessere della comunità e la valorizzazione del patrimonio locale.

Arezo, 29 dicembre 2025 – Sei milioni di euro investiti nel solo 2025 per opere, servizi e progetti per migliorare la qualità della vita sul territorio di Chiusi della Verna. Il bilancio emerge dalla lettera di fine anno a firma dell’amministrazione guidata dal sindaco Giampaolo Tellini che è stata inviata a tutti i cittadini per rendicontare le principali attività messe in campo nel corso dell’anno, offrendo una visione complessiva dei risultati raggiunti e delle sfide del 2026. L’impegno del Comune è stato orientato soprattutto verso il miglioramento di strutture e infrastrutture, il consolidamento di servizi essenziali, l’organizzazione di iniziative dedicate alla comunità e lo sviluppo della promozione in chiave turistico-informativa, con un percorso costruito ascoltando i bisogni, sostenendo le imprese locali e collaborando attivamente con associazioni, scuole e realtà sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

