Le 12 Marie del Carnevale al Barbarigo per scoprire i segreti della cucina veneziana | VIDEO

Le 12 Marie del Carnevale si sono ritrovate al Barbarigo per imparare i trucchi della cucina veneziana. Gli studenti dell’Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo hanno mostrato come impastare, infornare e impiattare, svelando i segreti di una tradizione culinaria ancora viva. Sono stati momenti di cucina vera, con mani che si muovono rapide e volti concentrati, mentre il profumo di piatti tipici riempiva l’aria.

Impastare, infornare e impiattare scoprendo i segreti della cucina veneziana attraverso le mani e la voce degli studenti dell'Istituto Alberghiero Andrea Barbarigo. La scuola superiore metropolitana di Castello questa mattina ha aperto le cucine alle 12 Marie del Carnevale dando vita all'appuntamento ormai tradizionale al quale ha partecipato anche l'assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, per portare i saluti dell'amministrazione comunale. «Ringrazio la direttrice scolastica Rachele Scandella e i suoi collaboratori che da anni ormai consentono di rinnovare con entusiasmo questo appuntamento mettendo a disposizione i locali del Barbarigo per far vivere alle 12 Marie un'esperienza unica.

