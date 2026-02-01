Ecco chi sono le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2026

Venezia presenta le dodici Marie che animeranno il Carnevale 2026. Sono giovani volti che portano avanti la tradizione, mescolando il fascino di ieri con lo sguardo rivolto al presente. Le ragazze sono state scelte per rappresentare la città e il suo spirito, pronte a sfilare tra maschere e costumi in un’edizione che promette di essere speciale.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Nate o residenti nei 44 comuni della Città metropolitana di Venezia, sono state selezionate per personalità, sensibilità e legame con i valori culturali veneziani Venezia rinnova il suo incanto e lo affida a dodici giovani volti che raccontano il presente guardando al passato. Sabato pomeriggio, nella Sala Capitolare della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, tra una cinquantina di candidate sono state ufficialmente scelte le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2026, protagoniste di uno dei riti più attesi e simbolici della manifestazione: un omaggio vivente alla storia della città, alla sua eleganza senza tempo e alla forza delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Venezia ha scelto le dodici Marie che porteranno il Carnevale 2026.

Il 7 febbraio 2026, a Venezia, si svolge la Festa delle 12 Marie con il tradizionale corteo acqueo.

Marie di Carnevale, elette le dodici reginette: ecco chi sonoVENEZIA - Un pomeriggio denso di emozioni, in un simbolico passaggio di testimone fra le Marie del Carnevale 2025 e quelle scelte per l'edizione di quest'anno, che il 7 ... ilgazzettino.it

