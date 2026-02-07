Il corteo in gondola e il bagno di folla a San Marco per le 12 Marie del Carnevale | VIDEO

Questa mattina a Venezia si è svolto il tradizionale corteo in gondola e il bagno di folla a San Marco per le 12 Marie del Carnevale. Centinaia di persone si sono radunate lungo le rive e nelle calli, aspettando con entusiasmo l’inizio della rievocazione storica. Le ragazze, vestite con abiti d’epoca, hanno sfilato in gondola e poi sono state acclamate dal pubblico presente. La festa ha richiamato molti visitatori, tra il caldo sole e l’atmosfera festosa del Carnevale 2026.

Fari accesi al Carnevale di Venezia 2026 sulle 12 ragazze protagoniste della rievocazione storica della Festa delle Marie. Quello di oggi è stato il debutto per le giovani provenienti dal territorio metropolitano selezionate il 31 gennaio scorso tra decine di aspiranti e scelte da una giuria.

