Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta Sarri chiede rosso

Durante la partita di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, al 27’ del primo tempo si è scatenata una forte protesta. Ferguson ha trattenuto Dele Bashiru, che si stava involando verso la porta, ma l’arbitro non ha tirato fuori il cartellino rosso. Maurizio Sarri e i suoi giocatori hanno gridato al fallo da rigore e rosso diretto, ma l’arbitro ha lasciato correre. L’episodio ha acceso gli animi e alimentato le polemiche sui social e tra gli addetti ai lavori.

