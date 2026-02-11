Ferguson trattiene Dele Bashiru lanciato in porta Sarri chiede rosso
Durante la partita di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, al 27’ del primo tempo si è scatenata una forte protesta. Ferguson ha trattenuto Dele Bashiru, che si stava involando verso la porta, ma l’arbitro non ha tirato fuori il cartellino rosso. Maurizio Sarri e i suoi giocatori hanno gridato al fallo da rigore e rosso diretto, ma l’arbitro ha lasciato correre. L’episodio ha acceso gli animi e alimentato le polemiche sui social e tra gli addetti ai lavori.
Ferguson trattiene Bashiru, l’arbitro non interviene: polemiche a Bologna-Lazio. Bologna-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, è stata infiammata da un episodio al 27’ del primo tempo: la trattenuta di Arthur Theate (erroneamente Ferguson nelle fonti iniziali) su Dele Bashiru, lanciato a rete, non è stata punita con il cartellino rosso nonostante le veementi proteste dell’allenatore Maurizio Sarri e dei giocatori biancocelesti. L’arbitro Marco Chiffi, supportato dal VAR, ha convalidato la sua decisione iniziale, scatenando un acceso dibattito sull’interpretazione del regolamento e sull’efficacia del sistema di revisione video.🔗 Leggi su Ameve.eu
Convocati Lazio Lecce, le scelte di Maurizio Sarri per la sfida della dodicesima giornata! Tra conferme e ritorni importanti ecco la decisione su Castellanos e Dele-Bashiru
Colpo di testa di Castro da angolo, palla deviata da Gila un po' ma il gol è assolutamente da assegnare all'attaccante: 1-0Biancocelesti e rossoblù si sfidano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato ... gazzetta.it
Arriva il pareggio per la Lazio grazie al gol di Noslin. Dele Bashiru corre in profondità e trova l'olandese che concretizza la rete #SportMediaset - facebook.com facebook
48’ | 1-1 Dele-Bashiru mette una palla in mezzo da spingere in rete per Noslin! #BolognaLazio #AvantiLazio x.com
