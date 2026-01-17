Rovella ha commentato l’andamento della Lazio, sottolineando come la recente vittoria a Verona possa influenzare positivamente il team. Secondo il centrocampista, il Como incontrerà una Lazio rinnovata e più sicura di sé. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la Lazio che si avvicina alla sfida con maggiore fiducia, mentre il Como cerca continuità nel rendimento.

Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale biancoceleste in vista della gara valida per la 21ª giornata di Serie A 2025-2026. Il centrocampista della Lazio ha fatto il punto sulla propria condizione e ha analizzato i temi principali della sfida contro il Como di Cesc Fabregas. Di seguito le sue dichiarazioni LAZIO COMO E GARA DELL’ANDATA – «Il Como troverà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Vogliamo riscattare la partita di andata, dove ci siamo fatti trovare impreparati anche perché era la prima giornata. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e per questo dobbiamo vincere per dare continuità al successo di domenica scorsa». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, Rovella svela: «Il Como troverà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Sulla Nazionale…»

Leggi anche: Cesar avverte l’Inter: «Squadra che necessita ancora tanto lavoro, troverà una Lazio motivata! Frattesi è l’esempio di un problema». Poi svela un retroscena su mister Mancini

Leggi anche: Lazio, Rovella conferma: «Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. In Nazionale…»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lazio, Rovella svela le sue condizioni: ecco come sta; FORMELLO - Lazio, Basic out: Sarri sceglie Taylor contro il Como.

Lazio, Rovella non ha dubbi: «Il Como troverà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Sulla Nazionale…». Le parole - Lazio, Rovella non ha dubbi: «Il Como troverà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. calcionews24.com