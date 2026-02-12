Coppa Italia Bologna-Lazio 2-5 | rossoblù eliminati ai rigori Biancocelesti in semifinale contro l’Atalanta

Questa notte il Bologna viene eliminato ai rigori dalla Lazio nella sfida di Coppa Italia. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, con i biancocelesti che hanno conquistato il passaggio in semifinale contro l’Atalanta. Dopo un pareggio 2-2 nei tempi regolamentari, la sfida si è decisa ai rigori, dove i biancocelesti hanno mantenuto la freddezza. I rossoblù hanno mostrato carattere, ma alla fine sono usciti sconfitti, lasciando il campo con una sconfitta amara.

Bologna 11 febbraio 2026 - La forza dei nervi decide un quarto di finale divertente, dove l'equilibrio è durato fino ai penalty. Castro illude il Bologna, ma Noslin rimette in piedi la Lazio e ai calci di rigore sono proprio i biancocelesti ad avere la meglio. Dopo l'1-1 ai tempi regolamentari, per i capitolini segnano Tavares, Dia, Marusic e Taylor, nonostante le intuizioni di Skorupski; per i rossoblù invece pesano gli errori di Ferguson e Orsolini e costano l'eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri elimina i campioni in carica e vola in semifinale, dove ad attenderla c'è l' Atalanta.

