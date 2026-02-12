L'avviso via SMS poi la chiamata per rubare il credito | come funziona la truffa del finto CAF
Una nuova truffa fa paura tra gli utenti. Ricevono SMS che segnalano problemi con documenti da parte di CAF o ASL, e subito dopo una chiamata che invita a richiamare. Chi risponde si trova a perdere rapidamente tutto il credito sul cellulare. La frode funziona così: i truffatori sfruttano la paura e la confusione per mettere le mani sui soldi degli ignari cittadini.
Con questa nuova frode telefonica, finti avvisi da CAF e ASL segnalano via SMS anomalie nei documenti per spingere a richiamare numeri che prosciugano il credito telefonico in pochi istanti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su CAF ASL
"Contattare con urgenza gli uffici Cup": Sms trappola azzerano il credito, ecco come funziona la truffa
Negli ultimi giorni, molti cittadini dell'Agrigentino hanno ricevuto un messaggio che invita a contattare urgentemente gli uffici Cup.
Come funziona la nuova truffa della Nutella: false offerte per rubare i dati della carta di credito
Ultime notizie su CAF ASL
Argomenti discussi: Truffa della ballerina: come funziona e come difendersi; La nuova truffa che colpisce chi va in autostrada; Polizia Postale, l’allarme sulla truffa vota ballerina su WhatsApp; L'sms non è del Cup.
INPS, nuova truffa via SMS: allarme ufficiale dell’Istituto sul dominio ‘my?inps.com’Scopri tutti i dettagli riguardo INPS, nuova truffa via SMS: allarme ufficiale dell’Istituto sul dominio 'my?inps.com' . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
L’avviso via sms: «C’è da pagare il pedaggio autostradale». Ma è una truffa«Autostrade per l’Italia: un pedaggio autostradale di 6,50 euro risulta ancora da pagare. Effettua il pagamento in modo sicuro entro il 13/12 su autostedu.com/pay ... ecodibergamo.it
Sailing Max&Co.. Abby Posner · Heros Journey. Oggetto: Ultima chiamata prima che la barca parta Avviso semi-serio ai futuri marinai, le settimane in barca a vela in Grecia stanno sparendo più velocemente del ghiaccio nell’ouzo! Alcune sono già salpate, - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.