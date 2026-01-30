Contattare con urgenza gli uffici Cup | Sms trappola azzerano il credito ecco come funziona la truffa

Negli ultimi giorni, molti cittadini dell'Agrigentino hanno ricevuto un messaggio che invita a contattare urgentemente gli uffici Cup. Chi lo riceve si trova davanti a una trappola: l'Sms, infatti, azzera il credito del telefono e rischia di far perdere soldi o dati personali. La truffa si diffonde con insistenza, e sono sempre di più le persone che ci cascano. Le autorità avvertono di non rispondere e di ignorare quei messaggi sospetti.

“Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro unico primario al numero.”. Comincia così l'Sms che, negli ultimi giorni, sta circolando, e con insistenza, anche nell'Agrigentino. È una trappola pensata per far scalare, in pochi secondi, decine di euro dal credito telefonico. Un tentativo di truffa che, utilizzando un linguaggio burocratico e d'emergenza, ha già colpito ad Agrigento e a Raffadali. Il messaggio arriva da un normale numero di cellulare (spesso non salvato in rubrica) e invita a chiamare il “Cup” o il Gup, Gestione unica prenotazione, a numeri che iniziano con 893.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La truffa del pedaggio fantasma in autostrada si diffonde attraverso sms ingannevoli, che avvisano di un presunto pagamento non saldato.

L'Asl Toscana Centro segnala il ritorno di truffe tramite sms fraudolenti che sfruttano il nome del Cup per creare urgenza e ansia.

