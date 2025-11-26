Come funziona la nuova truffa della Nutella | false offerte per rubare i dati della carta di credito
Su Facebook stanno circolando alcuni profili fake che propongono la possibilità di aggiudicarsi golose gift box con prodotti Nutella a prezzi irrisori. Una volta inseriti i dati per la spedizione però, i dati vengono clonati e usati per prosciugare il conto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
