Lavori sulla Milano-Meda | chiude per due giorni uno svincolo

Da questa mattina, gli automobilisti che percorrono la Milano-Meda devono fare attenzione. Per lavori sulla strada, uno svincolo sarà chiuso al traffico per due giorni. Chi passa da quella zona dovrà prendere strade alternative e prepararsi a possibili code. La chiusura riguarda un tratto della SS36, che resterà interdetto fino a domani sera. La polizia invita gli automobilisti a rispettare le indicazioni e a pianificare bene i percorsi.

Possibili disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la Milano-Meda: a casa di alcuni lavori stradali un tratto della SS36 verrà chiuso al traffico veicolare. Per attività di messa in sicurezza della pavimentazione, a essere completamente chiuso sarà il tratto compreso tra Varedo e Bovisio in direzione Como, tra le 21 di oggi giovedì 12 febbraio e le 6 di domani, venerdì 13 febbraio. La chiusura dello stesso tratto avverrà anche tra il 13 e il 14 febbraio.Provenendo da Milano sarà quindi obbligatorio prendere l'uscita 7 di Varedo e avanzare attraverso i percorsi alternativi rientrando da dopo Bovisio Masciago.

