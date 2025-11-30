Lavori sulla Milano-Meda chiude uno svincolo | come cambia la viabilità
Sarà chiuso per cinque giorni, da domani 1 dicembre a venerdì 5, lo svincolo della Sp 35, Meda centro, a causa di alcuni lavori. Gli interventi potranno causare possibili disagi agli automobilisti che percorrono solitamente la trafficata tratta.Svincolo chiuso e modifiche alla viabilitàCome ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
