Lavori sulla Milano-Meda chiude uno svincolo | come cambia la viabilità

Monzatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà chiuso per cinque giorni, da domani 1 dicembre a venerdì 5, lo svincolo della Sp 35, Meda centro, a causa di alcuni lavori. Gli interventi potranno causare possibili disagi agli automobilisti che percorrono solitamente la trafficata tratta.Svincolo chiuso e modifiche alla viabilitàCome ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Milano-Meda, chiude per cinque giorni uno svincolo - Sarà chiuso per cinque giorni, dal 1 al 5 dicembre a causa dei lavori, uno svincolo della Milano- Come scrive monzatoday.it

lavori milano meda chiudeLavori sulla Milano-Meda, chiude uno svincolo: come cambia la viabilità - Sarà chiuso per cinque giorni, da domani 1 dicembre a venerdì 5, lo svincolo della Sp 35, Meda centro, a causa di alcuni lavori. Segnala monzatoday.it

Milano-Meda, 14 sindaci chiedono esenzione o mitigazione del pedaggio - La richiesta ora è sul tavolo della Regione. Come scrive mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Milano Meda Chiude