Milano-Meda chiude per cinque giorni uno svincolo
Sarà chiuso per cinque giorni, dal 1 al 5 dicembre a causa dei lavori, uno svincolo della Milano-Meda. Gli interventi potranno causare disagi agli automobilisti che percorrono solitamente la trafficata strada provinciale 35, ex strada statale 35. A renderlo noto il comune di Meda tramite i propri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
