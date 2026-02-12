Lavori post mareggiata | chiusa per due mesi una parte di strada per Lazzaretto

La strada che porta al Lazzaretto a Muggia sarà chiusa al traffico per due mesi, dal 19 febbraio al 19 aprile. I lavori sono iniziati questa settimana e coinvolgono una parte della carreggiata, che resterà inaccessibile fino a metà aprile. Chi passa di lì dovrà cercare percorsi alternativi, perché non sarà possibile attraversare quel tratto durante tutto il periodo dei lavori.

Con interventi per un valore totale di 300mila euro sarà completata la barriera di protezione a mare, con la posa di scogli, necessari per tutelare il lungomare Strada per il Lazzaretto a Muggia sarà chiusa al traffico in un tratto causa lavori per due mesi, dal 19 febbraio al 19 aprile. Con interventi per un valore totale di 300mila euro sarà completata la barriera di protezione a mare, con la posa di scogli, necessari per tutelare il lungomare, a seguito delle mareggiate che hanno colpito la costa alla fine del 2023. Il lotto in partenza, l'ultimo, è quello che inizia dopo la terrazza dell'Opera Figli del Popolo e prosegue fino alla Base Logistica.

