Mareggiata su costa messinese strada lungomare chiusa a Furci Siculo

A causa delle crescenti mareggiate sulla costa messinese, la strada lungomare di Furci Siculo è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza. L’allerta riguarda la costa orientale, dove si prevedono onde sempre più intense nelle prossime ore. Le autorità hanno adottato misure di precauzione nei comuni più esposti, per tutelare residenti e visitatori. Restano in vigore aggiornamenti sulle condizioni meteo e sulle eventuali ulteriori restrizioni.

Allerta sulla costa orientale per le mareggiate sempre più intense attese per le prossime ore. In alcuni comuni marittimi sono stati presi provvedimenti per la garantire la sicurezza di persone e cose sui tratti più esposti alle onde. A Furci Siculo (Messina), ad esempio, la strada del lungomare è stata chiusa al traffico veicolare. Le immagini girate proprio a Furci Siculo e nella confinate Santa Teresa di Riva. Allerta sulla costa orientale per le mareggiate sempre più intense attese per le prossime ore. In alcuni comuni marittimi sono stati presi provvedimenti per la garantire la sicurezza di persone e cose sui tratti più esposti alle onde. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mareggiata su costa messinese, strada lungomare chiusa a Furci Siculo Leggi anche: Smottamento su via Fra Generoso: chiusa strada Leggi anche: Mareggiata sulla costa. Ma le difese a terra e le dune hanno retto La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il ciclone "Harry" si abbatte sulla costa ionica messinese: lungomari chiusi, previste protezioni per le abitazioni - Si lavora per fronteggiare il ciclone “Harry” sulla costa ionica messinese. msn.com

Si intensifica con il passare delle ore la mareggiata che sta colpendo la costa messinese. Qui siamo a Santa Teresa di Riva, dove una persona si è avvicinata alla riva, "sfidando" la forza del vento e l'impetuosità delle onde. x.com

Maltempo in Sicilia. Completata a Giardini Naxos la barriera di sabbia realizzata nel tentativo di contenere i danni della mareggiata in arrivo nelle prossime ore sulla costa orientale. Le onde potrebbero superare i 7 metri di altezza. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.