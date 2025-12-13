Il pronto soccorso dell' ospedale Maria Vittoria di Torino è più grande | conclusi lavori per un milione di euro

L'Ospedale Maria Vittoria di Torino ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo ampliamento del pronto soccorso, reso possibile da un investimento di un milione di euro. L'evento, svoltosi venerdì 12 dicembre 2025, segna un importante passo avanti nella capacità e nell'efficienza dei servizi di emergenza dell'ospedale, migliorando l'assistenza ai pazienti nella regione.

Ieri, venerdì 12 dicembre 2025, si è tenuta l'inaugurazione dell'ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino. L'importo complessivo dei lavori è stato di circa 800mila euro per le strutture a cui se ne sommano ulteriori 200mila per attrezzature e arredi.

Un nuovo cuore per gestire le emergenze: al Maria Vittoria ampliato e rinnovato il Pronto Soccorso - L’ ospedale Maria Vittoria compie un passo decisivo per la propria rete d’emergenza: ampliato e rinnovato il Pronto Soccorso, un investimento atteso e ora finalmente pronto a entrare in funzione. torinoggi.it

