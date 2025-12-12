Novità sull' Adriatica conclusi i lavori al sottopasso ciclopedonale di via Verenin Grazia

È stato completato il nuovo sottopasso ciclopedonale di via Verenin Grazia, un intervento strategico che collega la zona mare con l'entroterra attraversando la Statale 16. L'opera migliora la viabilità e la sicurezza per pedoni e ciclisti, favorendo la mobilità sostenibile e facilitando gli spostamenti tra le diverse aree della città.

E' stata completata l'opera strategica del nuovo sottopasso ciclopedonale di via Verenin Grazia, che collega la zona mare con l'entroterra superando la barriera della Statasle 16. Sabato, 13 dicembre, alle ore 11, si terrà l'inaugurazione del nuovo sottopasso ciclopedonale realizzato in.

