Casello A14 di Imola | conclusi i lavori sul cavalcavia riapre lo svincolo

Imola (Bologna), 26 novembre – Riapre lo svincolo del casello autostradale di Imola, parzialmente chiuso da una decina di giorni per alcuni lavori al cavalcavia. Il via libera scatterà giovedì 27 dalle 6 del mattino. Tornerà possibile, quindi, per chi proviene da Ancona, uscire dall'autostrada per entrare a Imola; disco verde anche per chi, dal casello di Imola, dovrà imboccare la A14 per andare verso Bologna. I lavori, che si sono conclusi nei tempi previsti, hanno previsto in particolare l'impermeabilizzazione dell'impalcato e il risanamento della pavimentazione stradale. Nelle operazioni è stato quotidianamente impegnato un team di professionisti composto da circa 20 maestranze e quattro mezzi d’opera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casello A14 di Imola: conclusi i lavori sul cavalcavia, riapre lo svincolo

News recenti che potrebbero piacerti

Il progetto del nuovo polo della grande logistica previsto nell’area nord di Imola, a ridosso del casello A14, è uno degli interventi urbanistici più rilevanti degli ultimi anni. Accanto alle prospettive economiche e occupazionali, però, si è subito acceso il dibattito s - facebook.com Vai su Facebook

Casello A14 di Imola: conclusi i lavori sul cavalcavia, riapre lo svincolo - Disco verde, dopo dieci giorni di chiusura, anche per chi proviene in autostrada da Ancona o deve andare a Bologna ... Si legge su msn.com

Chiusura parziale del casello. Cartelli, inversioni e retromarce. Il primo giorno di disagi in A14 - Imola, con qualche ora di ritardo dovuto alla pioggia nella notte, sono iniziati i lavori sul cavalcavia dell’autostrada. Segnala msn.com

Scontri e botte al casello dell'A14: due ultras patteggiano dieci mesi e tornano liberi - GIULIANOVA Convalidati gli arresti dei tifosi giuliesi che poi hanno patteggiato e ieri sono tornati in libertà. Si legge su ilmessaggero.it