L’autodromo per le donne | giri di pista dibattiti e mostra fotografica L’8 marzo del circuito

L’8 marzo, l’autodromo di Imola si trasforma in un teatro di iniziative dedicate alle donne. La giornata prevede giri di pista, dibattiti e una mostra fotografica, tutto pensato per rompere gli schemi e promuovere l’autodeterminazione femminile. Un modo diverso per celebrare la festa della donna, con azioni concrete e coinvolgenti.

Imola, 12 febbraio 2026 – Una giornata in pista per abbattere stereotipi e accelerare sull’autodeterminazione femminile. Domenica 8 marzo l’Autodromo apre le porte al pubblico per ‘Wow women motor – Women opening ways’, evento gratuito dedicato alla parità di genere nel motorsport e nelle discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), in programma nella cornice della ‘Giornata internazionale della donna’. Il cuore dell’iniziativa. Il cuore dell’iniziativa è la possibilità di vivere il circuito dall’interno, non solo come spettatori ma come protagonisti. In mattinata l’Autodromo si trasformerà in uno spazio aperto e inclusivo, con attività in pista e nei box, workshop e momenti formativi rivolti a studenti, famiglie, appassionati e curiosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

