Laura Pirovano si ferma a un passo dal podio nel superG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana arriva quinta, un risultato che le lascia molto amaro in bocca. Pirovano aveva lanciato tutto, con l’atteggiamento di chi voleva conquistare il podio a ogni costo, ma alla fine si deve accontentare di un’inezia. La delusione si legge nelle sue parole: “Tanto rammarico in alto, mi far mangiar le mani”. La stagione di Coppa del Mondo e questa volta sembr

Laura Pirovano resterà ai margini del podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il superG femminile la vede arrivare quinta, con il podio davvero poco lontano, in quella che già durante la stagione di Coppa del Mondo è apparsa al limite di una sorta di maledizione. Queste le sue parole ai microfoni della Rai: “ Tanto rammarico in alto, so che comunque me la sono mangiata lì. Ho fatto un po’ di fatica a trovare il feeling con la neve, dalla ricognizione su quel dosso era da passare con un filo di spigolo, ma la neve dalla discesa è diventata più umida quindi il mio filo di spigolo è diventato una chiusura di curva eccessiva mi sono ritrovata troppo a sinistra e ho perso tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano: “Tanto rammarico in alto, mi far mangiar le mani. Avevo l’atteggiamento da all in”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Canzi ha espresso rammarico per le occasioni perdute durante la partita tra Juventus Women e Inter, sottolineando comunque un atteggiamento positivo e uno spirito apprezzabile.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Sci, la discesa femminile, il risultato: Goggia è di bronzo: Il colore che mi mancava, ma preferivo l'oro. Vince Breezy Johnson davanti ad Aicher. Brignone decima e felice.

Laura Pirovano: Tanto rammarico in alto, mi far mangiar le mani. Avevo l’atteggiamento da all inLaura Pirovano resterà ai margini del podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il superG femminile la vede arrivare quinta, con il podio davvero poco ... oasport.it

Laura Pirovano, chi è la sciatrice azzurra (sesta in discesa): la statistica impressionante di 10 top 5 in Coppa del Mondo ma senza podiLaura Pirovano ha già esordito a questi Giochi Olimpici in casa. Nel giorno in cui Sofia Goggia ha centrato la sua terza medaglia olimpica consecutiva in discesa (un ... ilmessaggero.it

SI PARTEEEEEE Decolla ora il super-G femminile sull’Olympia delle Tofane! Restate connessi, le nostre azzurre scendono prestissimo! I pettorali: 2 Laura Pirovano 6 Federica Brignone 9 Sofia Goggia 11 Elena Curtoni Spingereeeeeeee #Itali - facebook.com facebook

SI PARTEEEEEE Decolla ora il super-G femminile sull’Olympia delle Tofane! Restate connessi, le nostre azzurre scendono prestissimo! I pettorali: 2 Laura Pirovano 6 Federica Brignone 9 Sofia Goggia 11 Elena Curtoni Spingereeeeeeee #Itali x.com