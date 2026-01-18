Canzi | Tanto rammarico per le occasioni sprecate ma lo spirito mi è piaciuto

Canzi ha espresso rammarico per le occasioni perdute durante la partita tra Juventus Women e Inter, sottolineando comunque un atteggiamento positivo e uno spirito apprezzabile. La sconfitta è motivo di riflessione, ma l’allenatore riconosce l’impegno delle sue giocatrici, evidenziando aspetti da migliorare e mantenendo un atteggiamento costruttivo in vista delle prossime sfide.

Canzi commenta la sconfitta della Juventus Women sul campo dell'Inter esprimendo rammarico per le occasioni non sfruttate.. La Juventus Women esce sconfitta dalla sfida contro l'Inter. Al vantaggio momentaneo firmato da Salvai, le nerazzurre hanno ribaltato il risultato con Vilhjalmsdottir e Milinkovic. Nel post partita Canzi commenta la prestazione delle sue ragazze esprimendo il rammarico per le occasioni non sfruttate. PAROLE – « È una partita che abbiamo giocato come dovevamo, a bbiamo preso gol su due episodi e non abbiamo concretizzato quanto avremmo dovuto. Torniamo a casa con tanto rammarico perché abbiamo avuto più occasioni per andare a segno.

