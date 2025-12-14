Nel superG femminile di St. Moritz, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, Laura Pirovano si è classificata ottava. Nonostante il risultato, l'atleta italiana ha dichiarato di non aver mai rischiato abbastanza, evidenziando la sua insoddisfazione al termine della gara ai microfoni di Rai 2 HD.

Nel superG femminile di St. Moritz (Svizzera), dove si è chiusa la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, Laura Pirovano si è classificata ottava, ma l’azzurra non è parsa del tutto soddisfatta al termine della gara ai microfoni di Rai 2 HD. L’azzurra ha commentato la sua gara non riuscendo a vedere il bicchiere mezzo pieno: “ Ho fatto una buona prova, ho sciato abbastanza bene, non riesco mai a spingere quel tanto che basta in gara, faccio fatica. Spero in Val d’Isere “. Pirovano comunque è parsa trarre buone indicazioni circa il suo stato di forma in vista delle prossime gare: “ Sensazioni buone, non riesco mai a rischiare quel tanto che basta per fare qualcosa in più, soprattutto in superG. Oasport.it

Laura Pirovano: “Non riesco mai a rischiare quel tanto che basta” - Moritz (Svizzera), dove si è chiusa la tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it