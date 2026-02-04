Stadio | nuova edizione in vinile per Miss Nostalgia

A dieci anni dalla prima uscita, gli Stadio rilanciano il loro album “Miss Nostalgia” in una versione esclusiva in vinile crystal. La nuova edizione sarà in vendita dal 27 febbraio e già fa parlare i fan, desiderosi di aggiungere un pezzo da collezione alla loro collezione musicale.

MILANO – A dieci anni dalla sua pubblicazione, “Miss Nostalgia” degli Stadio torna in una veste speciale con un’edizione limitata in vinile crystal, disponibile dal 27 febbraio. Questo disco, che segnò un momento fondamentale nella storia degli Stadio, contiene “Un giorno mi dirai”, brano vincitore della 66ª edizione del Festival di Sanremo, e racconta una fase intensa e autentica del percorso artistico di Gaetano Curreri, Andrea Fornili e Roberto Drovandi. Nel disco è presente anche lo storico batterista e fondatore del gruppo Giovanni Pezzoli, venuto a mancare pochi anni fa. Pubblicato nel 2016, “Miss Nostalgia” rappresenta un punto di arrivo e, allo stesso tempo, un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il 27 febbraio esce Miss Nostalgia, l’album che contiene “Un giorno mi dirai”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2016. Un pop rock d’autore che attraversa il tempo e continua a parlare alle nuove generazioni. E proprio il 27 febbraio, a dieci anni esatti da facebook