L' attesa è finita | c' è l' impresa per i lavori di recupero della pista di pattinaggio di San Leone

Dopo mesi di attesa, i lavori per recuperare la pista di pattinaggio di San Leone sono finalmente partiti. Gli operai sono arrivati questa mattina e hanno iniziato a rimuovere le vecchie strutture. La pista, che per molto tempo è rimasta chiusa e abbandonata, tornerà presto a essere un punto di ritrovo per bambini e famiglie. La zona, che si trova sul lungomare Falcone-Borsellino, mostra ora i primi segnali di cambiamento. La speranza è che presto possa tornare a vivere come prima.

Dopo anni di abbandono, l'iter burocratico ripartito nel 2025 arriva ad aggiudicazione definitiva. Ottantamila euro di fondi regionali per restituire lo sport al lungomare C'è un angolo di cemento sul lungomare Falcone-Borsellino che per troppo tempo ha raccontato una storia di solitudine. La pista di pattinaggio di San Leone, un tempo cuore pulsante delle serate estive e dei pomeriggi di sport per centinaia di ragazzi, è rimasta a lungo una ferita aperta nel panorama della frazione balneare. Ma oggi, quella polvere fatta di promesse e rinvii sembra destinata a sparire sotto il rumore di un cantiere.

