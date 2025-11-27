Campo San Polo ospita la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Il Natale avvolge Venezia con un ricco programma di eventi. Tra luci scintillanti, atmosfere fiabesche e tante attività per grandi e piccini, torna la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio in Campo San Polo, da sabato 29 novembre 2025 a martedì 17 febbraio 2026.

