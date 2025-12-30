I nei di Fosso Ghiaia, situati alla periferia sud di Ravenna lungo la Strada Statale 16 Adriatica, sono caratterizzati da un intenso traffico durante tutto l’anno, con picchi e code frequenti in estate. La posizione strategica, pur favorendo la vicinanza alla costa, comporta sfide legate alla viabilità, che si spera possano essere migliorate con i futuri lavori alla pista ciclabile.

La particolare posizione geografica di Fosso Ghiaia, alla periferia Sud di Ravenna e, allo stesso tempo sulla Strada Statale 16 Adriatica, porta inevitabilmente ad un elevata mole di traffico da attraversamento per tutto l’arco dell’anno con punte maggiori e code durante il periodo estivo. A questo disagio, per i residenti del borgo si aggiunge anche la necessità di dover utilizzare veicoli privati, non solo per uscire dalla città, ma anche per muoversi in direzione Ravenna centro poiché le attuali infrastrutture non permettono un sicuro o comodo utilizzo di mezzi e percorsi alternativi. Recentemente qualcosa è migliorato riguardo al trasporto pubblico, come dichiarato dall’Amministrazione Comunale i lavori per le piste ciclabili di collegamento con Classe e Mirabilandia promesse da tempo, potrebbero iniziare nel 2026 e, dopo lunga attesa, è stata ristrutturata la piazza principale del quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I nei di Fosso Ghiaia. Schiacciata dall’Adriatica ma in attesa dei lavori della pista ciclabile

